Polizistin ermordet: Waren es Darknet-Killer?

Verdächtiger will wegen Konzert angereist sein

Tatsächlich machte sich Abdulazizov wenig später auf den Weg nach Moskau - offiziell zum Konzert der Rapper Killstation und Brennan Savage. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte das aber nur Tarnung gewesen sein: So soll sich der 19-Jährige in einem Moskauer Vorort die Tatwaffe beschafft haben und anschließend in einem Hotel nahe Shishkinas Haus abgestiegen sein.