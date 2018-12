Falsche Darknet-Killer und ganz reale Ermordungen

Ein Kopfschuss am Rande eines Baseballplatzes

Ende Mai tauchte der Name des in Kentucky stationierten US-Soldaten Bryan Njoroge im Darknet auf. Ein Kunde der vermeintlichen Killer hatte 5500 US-Dollar in Bitcoins an den Darknet-Markt überwiesen, den Monteiro gehackt hatte. Der Auftraggeber hatte ein Foto aus Njoroges Schuljahrbuch hochgeladen und sein Gegenüber darüber informiert, dass die Zielperson - Njoroge sollte im Urlaub ermordet werden - nur von 1. bis 11. Juni 2018 am angegebenen Ort zu finden sei.