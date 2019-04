Zuckerberg für Netzpolitiker „unglaubwürdig“

Zuckerberg hatte zuvor in einem Beitrag für die „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“ und andere Zeitungen zum Umdenken aufgerufen. „Wir müssen die Regeln für das Internet neu aufstellen, um das Gute zu bewahren.“ Nötig sei dabei eine „aktivere Rolle von Regierungen und Regulierungen“. So sprach er sich etwa dafür aus, in anderen Ländern Datenschutzregeln einzuführen, die der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ähneln.