Monopolwächter wollen „Entbündelung“ von Amazon

US-Senatorin will Tech-Konzerne zerschlagen

Ähnliches hatte erst kürzlich die demokratische US-Präsidentschaftsbewerberin Elizabeth Warren vorgeschlagen. In einem Blog-Post rief sie dazu auf, Technologie-Konzerne durch Rücknahme einiger ihrer Übernahmen zu zerschlagen. Dazu gehörten der Kauf von WhatsApp durch Facebook, Whole Foods durch Amazon und DoubleClick durch Google. Zudem sollte es per Gesetz verboten werden, eine Handelsplattform zu betreiben und sich gleichzeitig selbst daran zu beteiligen.