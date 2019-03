Range Rover Evoque: Großer Luxus im kleinen Format

Unterm Strich …

… wird ein deutlich höherer Wert stehen als der Basispreis von 40.800 Euro. Der Range Rover ist nicht für Brot und Butter gemacht. Also Augen zu und rein in die Aufpreisliste. Oder die First Edition in Betracht ziehen, die ab 73.300 Euro zu haben ist. Jedenfalls erhält man hier ein wirklich luxuriöses, im besten Sinne britisches Gefühl (vergessen wir mal kurz das Brexit-Chaos), dazu viel Platz auf geringem Raum. Fehlt nur noch ein privates Chalet hoch oben in den Bergen. Gut zu wissen, dass man es erreichen könnte.