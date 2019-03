Putins Fake-Rolls-Royce soll den Weltmarkt erobern

Gemeinsam haben die „Senatoren“ einen 4,4 Liter-Achtzylinder-Biturbo-Motor, der 598 PS und 880 Nm an alle vier Räder schickt. An Bord ist als zusätzliche Unterstützung ein 75 kW/102 PS starker Elektromotor. Das Meiste an moderner Technik wurde in Russland entwickelt, mit besagter Unterstützung natürlich, auch die Neungang-Automatik oder das elektronisch geregelte Fahrwerk. Der Elektromotor stammt von Kalaschnikow. Bei den komplett vorhandenen Assistenzsystemen halfen die üblichen Zulieferer, die auch Mercedes oder BMW versorgen. Auch die Gestaltungsoptionen für den Innenraum versprechen Luxus und Überfluss pur. Holz, Leder und was sonst noch edel und teuer ist, können bestellt werden. Das alles für einen im hohen sechsstelligen Euro-Bereich.