„Ace Combat 7“ ist ein Fest für „Top Gun“-Fans!

Genug Abwechslung - im Rahmen des Möglichen

Bei den Missionen bieten die Entwickler im Rahmen des Möglichen viel Abwechslung. Es gibt Eskort-Missionen, Abfang-Aufträge, simplere Kost nach dem Muster „Zerstöre alle Gegner“, Bosse und durchaus auch die eine oder andere Stealth-Passage, in der es gilt, das feindliche Radar auszutricksen. Mal bombardiert man feindliche Stellungen am Boden, mal geht es in luftigste Höhen auf die Jagd nach einem flotten Aufklärer. Für Abwechslung ist in „Ace Combat 7“ also gesorgt - auch, wenn man letztlich immer mit einem Kampfjet unterwegs ist und damit erledigt, wofür Kampfjets da sind.