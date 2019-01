BMW 840d: Schienenfahrzeug zwischen Gegensätzen

Bei BMW ist der Diesel sogar für höchste Weihen gut: Die Münchner bieten ihr sportliches Flaggschiff, das 8er-Coupé, mit Selbstzünder an und stehen damit im Wettbewerbsumfeld absolut exklusiv da. Was heißt stehen? Der BMW 840d xDrive pfeift mit Allradlenkung ums Eck wie auf Schienen. Ob man will oder nicht.