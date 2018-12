Microsoft: „Müssen Orwells ,1984‘ verhindern“

Microsoft-Chefjustiziar Brad Smith hat in einem eindringlichen Appell neue Gesetze zur Regulierung der automatischen Gesichtserkennung gefordert. Es handle sich um eine „globale Herausforderung“, der sich die Industrie direkt stellen müsse, so Smith in einem Blog-Eintrag. Ziel müsse es sein, einen Überwachungsstaat wie in George Orwells Roman „1984“ zu verhindern.