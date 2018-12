Terror im Web: Provider müssen Inhalte löschen

„Schlüsselrolle“ bei Terrorangriffen

„Online-Terror-Inhalte haben eine Schlüsselrolle bei fast jedem Terrorangriff gespielt, den wir in Europa gesehen haben“, sagte der amtierende EU-Ratsvorsitzende und Innenminister Herbert Kickl. Mit dieser Vereinbarung sende der EU-Ministerrat eine starke Botschaft an die Internet-Provider in Hinblick auf die Dringlichkeit von Gegenmaßnahmen.