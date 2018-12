Bibi und Julian: „Gehen total in Elternrolle auf“

YouTuberin BiancaClaßen alias Bibi blickt sehr zufrieden auf das Jahr 2018 zurück. „In diesem Jahr ist vielleicht alles passiert, was man sich für sein Leben wünscht“, so die 25-Jährige. „Wir haben uns verlobt, wir haben geheiratet, wir sind zusammen in ein Haus gezogen, ich bin schwanger geworden, das Baby ist gekommen.“