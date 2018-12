Die beliebtesten YouTube-Clips in Österreich 2018

Die Fußballer Ramos, Neymar und Ronaldo finden sich unter den am meisten gesehenen YouTube-Videos des Jahres in Österreich, wie das Videoportal am Mittwoch in seinem „Rewind 2018“-Rückblick bekannt gab. Welche Videos sonst in der Gunst der Österreicher ganz hoch standen? Wir zeigen es Ihnen.