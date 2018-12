Google vereint Werke Vermeers in virtuellem Museum

Das internationale Projekt ist am Montag im Den Haager Mauritshuis vorgestellt worden, das mit dem „Mädchen mit dem Perlenohrring“ das wohl berühmteste aller Gemälde des Delfter Meisters beherbergt. Neben dem KHM beteiligen sich etwa auch das New Yorker Metropolitan Museum of Art, die Gemäldegalerie Berlin oder die Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden.