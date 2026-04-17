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Die „Krone“ bringt Sie zu Rapid vs Hartberg

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17.04.2026 14:00
(Bild: GEPA)
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Am 22. April trifft der SK Rapid daheim auf den TSV Hartberg und mit der „Krone“ können Sie live vor Ort dabei sein. Wir verlosen 2x2 Tickets für das Match am 22. April um 18:30 im Allianz Stadion. 

Nach dem knappen Unentschieden im Derby gegen die Wiener Austria wollen die Hütteldorfer daheim endlich wieder drei Punkte holen gegen die bis dato in der Meisterschaftsrunde sieglosen Hartberger. Einen ersten Testlauf gegen die Steirer kann Rapid bereits am 19.April machen, wenn die auswärts auf Hartberg treffen. 

Die Hartberger hingegen haben, obwohl noch sieglos nach der Punkteteilung, erst in der letzten Runde einen Achtungserfolg erzielen können, indem Sie den Tabellenführer Sturm Graz im Steirerderby ein Untenschieden abringen konnten. Dadurch auch durch die Niederlage von Salzburg gegen den LASK machten die Hartberger den Kampf an der Spitze wieder knapper. 

Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost für die Partie SK Rapid Wien – TSV Hartberg am 22. April um 18:30 im Allianz Stadion 2x2 Karten. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 21.04, 12:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

Sie wollen Ihre Gewinnchance auf die Tickets für die Partie erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des Sport-Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier

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