Polizeieinsatz bei Pocher – wegen Pietro Lombardi!

Mitten in der Nacht ist die Polizei bei Oliver Pocher vor der Tür gestanden – wegen Pietro Lombardi! Der traurige Grund: Der Musiker hat einen Stalker.
Über den Schock-Moment plauderten Pocher und Lombardi jetzt im Podcast „Patchwork Boys“. „Ich bin ein bisschen fertig, weil die Polizei bei mir geklingelt hat, wegen dir“, schilderte der Comedian laut „Bild“-Zeitung zu Beginn.
„Polizeiauto, Rettungswagen ...“
Um vier Uhr in der Früh waren plötzlich „Polizeiauto, Rettungswagen und alles drumherum“ vor seiner Villa, so Pocher weiter. Wie es überhaupt dazu kam?
Wie die beiden nun verrieten, habe ein Mann behauptet, ein Freund von Pietro Lombardi zu sein. Der Sänger habe ihn eingeladen, doch vor dem Haus sei er angegriffen worden. Eine wilde Geschichte, die, wie sich schnell herausstellen sollte, jedoch frei erfunden ist.
„Ich bin so sauer“, schimpfte Lombardi, dem die ganze Situation, für die er eigentlich nichts kann, wahnsinnig peinlich ist. „Ich muss wirklich aufpassen, dass ich nicht beleidigend werde. Weil irgendwann reicht es.“
„Der Typ ist immer da“
Schon länger habe er Probleme mit dem Mann. „Es ist einfach ein geisteskranker Stalker“, führte der ehemalige „DSDS“-Sieger, der schilderte, dass er überallhin verfolgt werde. „Egal, ob ich beim Friseur bin, egal, wo ich bin, der Typ ist da“, seufzte Lombardi. Und äußerte einen schlimmen Verdacht: „Ich glaube, der hat ein GPS an mein Auto gemacht.“
Der aktuelle Polizeieinsatz sei besonders schlimm für ihn. Vor allem, weil es „nicht mein eigenes Haus“ ist. „Es ist einfach asozial“, ärgerte sich der Sänger, dass die Situation so eskalieren musste.
„Mehr Stalking geht nicht“
„Sind wir da schon im Stalking-Bereich?“, fragte Pocher nach. „100 Prozent. Mehr Stalking geht nicht“, antwortete Lombardi, der sich nun vornahm, sich den Mann zu schnappen. „Nicht böse, aber wenn ich den irgendwann sehe, werde ich mir den schnappen“ – um ihn zur Rede zu stellen, wie er erklärte. Denn für ihn sei das alles längst „kein Spaß“ mehr ...
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