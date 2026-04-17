Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Blumen am Friedhof

Carl Gustaf als erster König bei Selenskyj in Lwiw

Royals
17.04.2026 14:17
Wolodymyr Selenskyj und König Carl XVI. Gustaf gedenken auf dem Militärfriedhof Lychakiv in Lwiw ...
Wolodymyr Selenskyj und König Carl XVI. Gustaf gedenken auf dem Militärfriedhof Lychakiv in Lwiw den gefallenen ukrainischen Soldaten.(Bild: AFP/HANDOUT)

Der schwedische König Carl XVI. Gustaf ist in das westukrainische Lwiw gereist und hat dort den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj getroffen. Gemeinsam brachten sie Blumen auf den Militärfriedhof. 

0 Kommentare

Der schwedischen Regierung zufolge ist dies der erste Besuch eines Monarchen in der Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskrieges. In einer kurzen Ansprache in Lwiw sagte Carl Gustaf laut der Nachrichtenagentur TT: „Sie haben unsere volle Unterstützung.“

Selenskyj veröffentlichte in sozialen Medien ein Video, das die beiden beim Gedenken an gefallene ukrainische Soldaten zeigt. Er dankte dem Monarchen für diese Geste des Respekts.

Hier das Video ansehen: 

Unterstützung kommt „von Herzen“
Carl Gustaf ist zusammen mit der schwedischen Außenministerin Maria Malmer Stenergard in die Ukraine gereist. Auf ihrem Programm stehen laut Regierungsmitteilung „weitere Besuche, um Erfahrungen aus dem Krieg zu sammeln“.

Lesen Sie auch:
König Carl Gustaf von Schweden trauert um seine Schwester Prinzessin Désirée. Sie ist im Alter ...
Wurde 87 Jahre alt
König Carl Gustaf trauert um Schwester Desirée
21.01.2026
2. Enthüllungs-Buch
König Carl Gustaf wollte diesen Skandal verhindern
24.10.2023

Die Außenministerin sagte demnach: „Die schwedische Unterstützung für die Ukraine ist besonders. Sie hat eine breite politische Verankerung, kommt aber auch aus der gesamten Gesellschaft und aus den Herzen der Menschen.“ Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe seit mehr als vier Jahren gegen eine großangelegte russische Invasion.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Royals
17.04.2026 14:17
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Von Zug erfasst! Tragödie um Alexander Manninger
276.158 mal gelesen
Salzburg
Theaterbesucher flüchteten in der Pause nach Hause
107.882 mal gelesen
In der zweiten Hälfte kehrten nur wenige Besucher auf das Parkett zurück. 
Adabei Österreich
„Mr. Ferrari“ Heribert Kasper von Hotel delogiert
93.075 mal gelesen
Sportwagenhändler Heribert Kasper sucht ein neues Zuhause.
Innenpolitik
Regierung will schwerste ORF-Krise wohl aussitzen
978 mal kommentiert
Vor allem ÖVP und SPÖ stellen sich bei Fragen zum Stiftungsrat taub.
Oberösterreich
Angriff mit Schere und Spritze: Täter erschossen
881 mal kommentiert
Der Tatort in Linz
Gericht
Rückführung von afghanischer Familie gescheitert
878 mal kommentiert
Mutter aus Afghanistan und ihre Tochter (Symbolbild) stehen vor ungewisser Zukunft.
Mehr Royals
Blumen am Friedhof
Carl Gustaf als erster König bei Selenskyj in Lwiw
Herz für Überlebende
Prinz Harrys rührendes Treffen am Bondi Beach
In Luxus-Skiresort
Sarah Ferguson ist in Österreich untergetaucht!
Nach Tod ihres Vaters
Trauernde Königin Mary zeigte sich tapfer lächelnd
Großer Meilenstein!
Belgiens Prinzessin Eléonore feiert 18. Geburtstag
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf