Carl Gustaf als erster König bei Selenskyj in Lwiw

Der schwedische König Carl XVI. Gustaf ist in das westukrainische Lwiw gereist und hat dort den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj getroffen. Gemeinsam brachten sie Blumen auf den Militärfriedhof.
Der schwedischen Regierung zufolge ist dies der erste Besuch eines Monarchen in der Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskrieges. In einer kurzen Ansprache in Lwiw sagte Carl Gustaf laut der Nachrichtenagentur TT: „Sie haben unsere volle Unterstützung.“
Selenskyj veröffentlichte in sozialen Medien ein Video, das die beiden beim Gedenken an gefallene ukrainische Soldaten zeigt. Er dankte dem Monarchen für diese Geste des Respekts.
Hier das Video ansehen:
Unterstützung kommt „von Herzen“
Carl Gustaf ist zusammen mit der schwedischen Außenministerin Maria Malmer Stenergard in die Ukraine gereist. Auf ihrem Programm stehen laut Regierungsmitteilung „weitere Besuche, um Erfahrungen aus dem Krieg zu sammeln“.
Die Außenministerin sagte demnach: „Die schwedische Unterstützung für die Ukraine ist besonders. Sie hat eine breite politische Verankerung, kommt aber auch aus der gesamten Gesellschaft und aus den Herzen der Menschen.“ Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe seit mehr als vier Jahren gegen eine großangelegte russische Invasion.
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