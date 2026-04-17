Zart statt zwider!

Profi-Kicker und Schokolade? Naschen gehört dazu!

Fußball
17.04.2026 13:53
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Schokolade versüßt bekanntlich das Leben! Milka hat rund zwei Monate vor der startenden Weltmeisterschaft ein Team in Form eines Quartetts gebildet. Andi Herzog, Viktoria Schnaderbeck, Jakob Pokorny und Konrad Laimer sprechen mit krone.tv über ihre süßen Sünden abseits des Fußballplatzes. Gemeinsamer Tenor: Ohne Schoki geht es dann eben auch nicht!

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