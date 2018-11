Amazon darf in Italien selbst Pakete zustellen

Der Versandhändler investiert zurzeit kräftig in Italien. Ein 34.000 Quadratmeter großes Lager ist kürzlich in Casirate nahe der lombardischen Stadt Bergamo errichtet worden. Ein weiteres Logistikzentrum ist unweit von Turin geplant. Hier sollen 1200 Personen beschäftigt werden. Investitionen von 150 Millionen Euro sind für den Turiner Standort vorgesehen, der 60.000 Quadratmeter groß sein soll. Seit 2010 hat Amazon in Italien mehr als 1,6 Milliarden Euro investiert.