Sexpressung: 300 Burschen übers Netz missbraucht

Ein 26 Jahre alter Norweger ist angeklagt, mehr als 300 Burschen zu sexuellen Handlungen gezwungen zu haben. Die meisten Übergriffe seien über das Internet geschehen, indem die Burschen zu Handlungen an sich selbst genötigt wurden, teilte die Staatsanwaltschaft in Oslo am Dienstagabend mit. Einige seien auch vergewaltigt worden. Details dazu gaben die Ermittler aber keine bekannt.