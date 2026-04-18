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LIVESTREAM: Letzte Playoff-Chance für Bregenz

Handball
18.04.2026 17:58
(Bild: GEPA)
Porträt von Martin Grasl
Von Martin Grasl

Bregenz Handball steht vor einem historischen Ereignis. Die Vorarlberger gastieren heute Abend in der Weinviertel-Arena beim UHC clickmasters Hollabrunn und könnten mit einem Sieg noch unter die Top Acht rutschen. Sollte es nicht gelingen, blieben die Bregenzer zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte im Abstiegs-Playoff. 

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Das 31:31 von Bregenz Handball gegen Handball Tirol am vergangenen Samstag könnte schwer ins Gewicht fallen. Die Vorarlberger verspielen einen Auswärtssieg, wodruch sich die Ausgangslage für heute erschwert. Man ist auf Schützenhilfe angewiesen, gleichzeitig wollen die Hollabrunner vor heimischem Publikum den Grunddurchgang positiv abschließen. 

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