LIVESTREAM: Letzte Playoff-Chance für Bregenz

Bregenz Handball steht vor einem historischen Ereignis. Die Vorarlberger gastieren heute Abend in der Weinviertel-Arena beim UHC clickmasters Hollabrunn und könnten mit einem Sieg noch unter die Top Acht rutschen. Sollte es nicht gelingen, blieben die Bregenzer zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte im Abstiegs-Playoff.