Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

120 Meter in die Tiefe

Bergdrama: Deutsche (28) nach Absturz tot entdeckt

Tirol
18.04.2026 18:01
Die 28-jährige Deutsche war allein zu einer Tour aufgebrochen – und kehrte nicht mehr zurück.
Die 28-jährige Deutsche war allein zu einer Tour aufgebrochen – und kehrte nicht mehr zurück.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Tragödie in den Tiroler Alpen: Eine 28-jährige Deutsche ist von einer Bergtour am Freitag nicht mehr zurückgekehrt. Nach einer großangelegten Suchaktion wurde sie schließlich am Samstag tot aufgefunden. Sie war rund 120 Höhenmeter abgestürzt.

0 Kommentare

Die 28-Jährige aus dem deutschen Landkreis Heinsberg brach frühmorgens allein zu einer Bergtour auf – doch diese endete tragisch. Der Plan: Vom Ausgangspunkt Nesselwängle hoch hinaus in Richtung Rote Flüh. Bereits gegen 7.30 Uhr erreichte die junge Frau den Gipfel. 

Bruder schlug Alarm
Als sie danach nicht wie vereinbart zurückkehrte und kein Kontakt mehr hergestellt werden konnte, schlug ihr Bruder Alarm bei der Polizei. Ihr Auto wurde im Ortsgebiet von Nesselwängle gefunden, wenig später lief eine großangelegte Suchaktion an.

Im Einsatz standen mehrere Bergrettungen aus der Region sowie Drohnen mit Wärmebildtechnik und ein Polizeihubschrauber aus Salzburg. Auch am Samstag wurde die Suche mit dem Hubschrauber „Libelle Tirol“ fortgesetzt.

Lesen Sie auch:
Der Schwerverletzte wurde von der Crew des Rettungshubschraubers Gallus 1 geborgen und ins ...
Beim „Staufen Cup“
Schirm eingeklappt: Gleitschirmflieger stürzt ab
18.04.2026

Über felsiges Gelände abgestürzt
Dann die traurige Gewissheit: Die 28-Jährige wurde unterhalb des Schartschrofens im Reintal gefunden – sie hatte tödliche Verletzungen erlitten. Nach ersten Erkenntnissen dürfte die Frau beim Abstieg vom Schartschrofen auf einem Schneefeld ausgerutscht und anschließend rund 120 Höhenmeter über felsiges Gelände abgestürzt sein. Der Leichnam wurde vom Polizeihubschrauber geborgen und ins Tal geflogen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
18.04.2026 18:01
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Sagen die Revolutionsgarden nun doch wieder Stopp in der Straße von Hormuz, wie dieses Plakat in ...
Wegen US-Blockade
Iran öffnet Meerenge – und droht wieder mit Sperre
Am Freitag gab es wieder Zeichen von Buckelwal „Timmy“. Er könnte gestresst sein oder Schmerzen ...
Todeskampf, Stress?
Wal „Timmy“ bewegte sich neben Helfern stark
Am Freitag ist ein neuer Versuch angelaufen, um den gestrandeten Buckelwal „Timmy“ zu retten.
Initiator schläft kaum
Rettungsaktion für „Timmy“ ist „Horrorprogramm“
Papst Leo XIV. hat am Donnerstag während seines Kamerun-Besuches scharfe Kritik an Staats- und ...
Scharfe Anklage
Papst: Welt wird von „Handvoll Tyrannen zerstört“
Mehrere Explosionen
Raffineriebrand verschärft Australiens Spritkrise
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Von Zug erfasst! Tragödie um Alexander Manninger
294.368 mal gelesen
Burgenland
Schluss mit gratis planschen: „Pool-Steuer“ kommt
147.091 mal gelesen
Je nach Größe des Beckens müssen Pool-Besitzer in Jennersdorf künftig – zusätzlich zu den ...
Salzburg
Theaterbesucher flüchteten in der Pause nach Hause
142.164 mal gelesen
In der zweiten Hälfte kehrten nur wenige Besucher auf das Parkett zurück. 
Burgenland
Schluss mit gratis planschen: „Pool-Steuer“ kommt
2041 mal kommentiert
Je nach Größe des Beckens müssen Pool-Besitzer in Jennersdorf künftig – zusätzlich zu den ...
Innenpolitik
Regierung will schwerste ORF-Krise wohl aussitzen
999 mal kommentiert
Vor allem ÖVP und SPÖ stellen sich bei Fragen zum Stiftungsrat taub.
Außenpolitik
Iranische Kanonenboote schießen auf Tankschiff
997 mal kommentiert
Einem britischen Bericht zufolge haben iranische Kanonenboote in der Straße von Hormuz auf einen ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf