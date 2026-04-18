Bergdrama: Deutsche (28) nach Absturz tot entdeckt

Über felsiges Gelände abgestürzt

Dann die traurige Gewissheit: Die 28-Jährige wurde unterhalb des Schartschrofens im Reintal gefunden – sie hatte tödliche Verletzungen erlitten. Nach ersten Erkenntnissen dürfte die Frau beim Abstieg vom Schartschrofen auf einem Schneefeld ausgerutscht und anschließend rund 120 Höhenmeter über felsiges Gelände abgestürzt sein. Der Leichnam wurde vom Polizeihubschrauber geborgen und ins Tal geflogen.