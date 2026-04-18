Tibor Foco: Untergetaucht seit über 30 Jahren

Auch wenn über all die Jahre die Fahndungsfotos mit kriminaltechnischen Hilfsmitteln verändert wurden, weiß niemand, wie dieser Mann heute tatsächlich aussieht. Ist er immer noch durchtrainiert wie damals? Hat er sich seine markanten Muttermale aus dem Gesicht entfernen lassen? Trägt er Vollbart? Oder eine Glatze? Hat er 30 Kilo mehr an Bauch und Hüften, oder ist er nur mehr ein Schatten seiner selbst? Aber vor allem: Ist er überhaupt noch am Leben?