Thomas Schmid: Ein Kronzeuge im Korrekturmodus

Es war ein wahrer Justiz-Hammer: Die Staatsanwaltschaft Linz hat ausgerechnet gegen den Kronzeugen der Justiz in der Causa Wöginger Thomas Schmid ein Ermittlungsverfahren wegen Falschaussage eingeleitet. Schmid verstrickte sich aber nicht zum ersten Mal in Widersprüche – dafür vielleicht zum letzten Mal?
Es wird ernst für einen der einst mächtigsten Beamten der Republik. Die neuen Ermittlungen gegen Thomas Schmid, die „Krone“ berichtete, rücken nun einen alten Kritikpunkt an Schmid neu in den Fokus: seine Glaubwürdigkeit. Bereits in der Vergangenheit war die Halbwertszeit von Schmids Aussagen manchmal kürzer als manch andere Prozessdauern. So etwa im Fall Susanne Thier, der Lebensgefährtin des jungen Altkanzlers Sebastian Kurz.
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