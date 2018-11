Mit Top-Motorkonzept: So cool wird der neue Mazda3

Beginn einer neuen Motor-Ära

Unter der Motorhaube wird nicht nur ein neuer Motor Premiere feiern, sondern sogar ein neues Motor-Konzept. „Skyactiv-X“ wird es von Mazda genannt, der Volksmund sagt „Diesotto“, weil das Triebwerk zwar mit Otto-Kraftstoff (also Benzin) gefüttert wird, aber als Selbstzünder arbeitet, ähnlich wie ein Diesel. Der Clou ist, dass in manchen Betriebszuständen eine Zündkerze verwendet wird, die aber nicht das Gemisch entzündet, sondern durch Zündung den Druck im Brennraum so erhöht, dass das magere Gemisch sich selbst entzünden kann.