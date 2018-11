Jede Menge Kracher: Die Highlights der EICMA 2018

Neuheiten im Segment der Reiseenduros (im weitesten Sinne) präsentieren auf der EICMA neben BMW auch Ducati, KTM und Yamaha: Die Japaner zeigen die lange erwartete 700 Ténéré. Die Yamaha wird von dem bekannten Crossplane-Zweizylindermotor der MT-07 angetrieben, die Leistung in der Ténéré beträgt 73 PS. Die sehr schlanke Maschine soll besonders gute Geländeeigenschaften aufweisen, spricht also echte Offroader statt klassische Reiseenduristen an. Mit wenig über 200 kg vollgetankt ist sie das wahrscheinlich leichteste Bike der Klasse. Das vordere Speichenrad weist eine Größe von 21 Zoll auf, das hintere 18 Zoll.