Microsoft: Cloud und Office lassen Kasse klingeln

Die Nachfrage nach den Cloud-Angeboten dauere an, sagte Finanzchefin Amy Hood, da die Unternehmen dadurch auf eigene, teure Rechenzentren verzichten können und Cloud-Softwareanwendungen mehr Flexibilität versprechen Allerdings ging der Umsatz der Sparte im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2018/19 mit einem Plus von 76 Prozent nicht mehr ganz so stark nach oben wie in den drei Monaten davor, als es zu 89 Prozent reichte.