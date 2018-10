So bringt man ein Robo-Auto zum Stehen

„Unsere selbstfahrenden Fahrzeuge sind so konzipiert, dass sie mit Strafverfolgungsbehörden und Ersthelfern sicher auf der Straße interagieren“, verspricht Waymo in seinem „Safety Report“. Demnach erkennen Sensoren in den Roboter-Autos herannahende Einsatzfahrzeuge: „Mit unseren Sensoren, einschließlich eines Audio-Erkennungssystems, kann unsere Software einen in der Nähe befindlichen Feuerwehrwagen identifizieren, seine blinkenden Lichter erkennen und Sirenen hören, die sich in einer Entfernung von mehreren Hundert Metern befinden. Unsere Audiosensoren wurden entwickelt, um die Richtung zu erkennen, aus der die Sirenen kommen.“