Kawasaki bringt Supersportler Ninja ZX-6R zurück!

So gibt es eine kürzere Endübersetzung, was einen kräftigeren Durchzug bringen dürfte, und die sechs Gänge lassen sich künftig mittels eines Quickshifters wechseln - allerdings nur in Aufwärtsrichtung. Serienmäßig sind auch die Traktionskontrolle KTRC, Kawasakis ABS KIBS sowie zwei Powermodi.