Gefahr im Web: Kinderbuch soll sensibilisieren

Heranwachsende zwischen sechs und neun Jahren unterhaltsam und spielerisch an das Thema digitale Sicherheit heranzuführen und sie bei ihren ersten Schritten in Richtung Online-Medienkompetenz ein kleines aber wichtiges Stück zu begleiten - dieses Ziel hat sich der Sicherheitsanbieter Kaspersky Lab gesetzt. Ein in Kooperation mit der niederländischen Kinderbuchautorin Marlies Slegers entstandenes, kostenlos herunterladbares Kinderbuch soll dabei helfen.