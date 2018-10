Toyota RAV4: Generation 5 kommt ganz ohne Diesel

In diesem Fall mobilisiert ein 2,5-Liter-Benziner in Zusammenspiel mit zwei E-Motoren 163 kW/222 PS. Damit soll das SUV-Modell in 8,1 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 sprinten, der Normverbrauch bei 4,5 Liter liegen. Mit einer Systemleistung von 114 kW/197 PS ermöglicht der aktuelle RAV4 Hybrid eine Sprintzeit in 8,3 Sekunden und benötigt 4,9 Liter. Neben besseren Fahrleistungen verspricht Toyota dank Optimierungen bei Allradantrieb und Lenkung ein insgesamt dynamischeres Fahrerlebnis.