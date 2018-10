Produktpflege: Microsoft zeigt neue Surface-Geräte

Der US-Softwareriese Microsoft hat in New York überarbeitete Modelle seiner Tablets, Laptops und All-in-Ones der Surface-Marke präsentiert. Wichtigste Neuerung: Das Surface Pro 6 und den Surface Laptop 2 gibt es jetzt auch in Schwarz, außerdem wurden die Geräte mit potenterer Hardware ausgestattet. Ebenfalls neu: ein stärkeres Surface Studio 2 und erstmals Kopfhörer der Marke Surface.