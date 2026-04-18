Gewalt an Ex-Partnerin (17): Syrer (21) in Haft

Ein syrischer Staatsbürger (21) wendete Gewalt gegen seine Ex-Freundin (17) an und drohte ihr auch, falls sie Hilfe hole. Die Polizei kam und nahm den gewaltbereiten jungen Mann fest. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass er die 17-Jährige über einen Monat lang gestalkt habe.