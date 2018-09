Cybercrime immer ausgeklügelter und gezielter

Cyber-Attacken werden laut Europol immer gezielter. Verbrecher griffen direkt Firmen und Personen an, heißt es in einem am Dienstag in Den Haag vorgelegten Bericht der europäischen Polizeibehörde zu Entwicklungen der Computerkriminalität. „Cybercrime-Fälle sind zunehmend komplex und ausgeklügelt“, warnte Europol-Direktorin Catherine De Bolle. Die Attacken seien immer schwieriger zu entdecken.