„Karussell des Todes“ kostet Bub beinahe das Leben

Wie der „Independent“ berichtet, hatten mehrere Jugendliche den Elfjährigen auf einem Spielplatz in Tuxford, Nottinghamshire, überredet, sich auf ein Karussell zu setzen, während dieses über das Hinterrad eines Motorrollers angetrieben wird. Durch die starke Zentripetalkraft, vergleichbar mit jener, der sonst Jet-Piloten oder Astronauten ausgesetzt sind, schoss Tyler das Blut in den Kopf, ließ diesen anschwellen und wölbte die Augen nach außen. Der Elfjährige verlor das Bewusstsein, die Jugendlichen ließen ihn regungslos am Spielplatz zurück, ehe Augenzeugen schließlich die Rettung alarmierten.