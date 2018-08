„Soul Calibur 6“: Erster Blick auf den Storymodus

Bandai Namco hat auf der Gamescom einen neuen Trailer zum Schnetzel-Game „Soul Calibur 6“ veröffentlicht. Darin wird der Story-Modus namens „Libra of Souls“ näher vorgestellt, in dem man einen eigenen Kämpfer erschaffen darf, um dem Bösen Einhalt zu gebieten. Im Trailer zeigen die Entwickler, wie sich das spielt. „Soul Calibur 6“ kommt am 19. Oktober 2018.