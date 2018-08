Winzling auf Weltreise: 60.000 Kilometer im Smart

Wobei so richtig viel Zeit ist den beiden bislang nicht geblieben: „Wir machen eigentlich nur in den Hauptstädten einen Stopp, schauen uns die wichtigsten Sehenswürdigkeiten an und sind ansonsten dauernd auf Achse, sonst ist unser Plan kaum zu schaffen“, sagt Zu und klingt ein bisschen gehetzt. Es gibt deshalb Fahrtage, an denen die Tankstopps die einzigen Pausen sind. Aber wenigstens gibt es davon genügend - schließlich hat der Smart nur einen 28-Liter-Tank und muss an langen Tagen drei, vier Mal an die Box.