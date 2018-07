Tesla Model 3 schafft fahrerlos 1001 Kilometer

Tesla kann momentan positive Schlagzeilen gut gebrauchen, nach Produktionsproblemen, verbalen Ausfällen von Firmenboss Elon Musk, der gerade angeordneten Rückzahlung der Umweltprämie in Deutschland und in Zeiten, da etablierte Hersteller drauf und dran sind, dem Entrepreneur den Rang in Sachen Elektromobilität abzulaufen. Voilà: Hier ist ein Tesla Model 3, der mit 1001 Kilometern einen märchenhaften Reichweitenrekord aufgestellt hat - und das unter Autopilot!