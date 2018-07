Elon Musk entschuldigte sich für Pädophilen-Sager

Milliardär beschimpfte Taucher als “pedo guy“

Musk reagierte via Twitter heftig und schimpfte, er habe „diesen britischen Typen, der als Ausländer in Thailand lebt“, in der Höhle nie gesehen. Dann nannte er ihn auch noch „pedo guy“, einen „pädophilen Kerl“. Als daraufhin in den sozialen Netzwerken Kritik laut wurde, gab es von Musk zunächst keinen weiteren Kommentar, er löschte den Tweet (Bild unten) aber am Sonntag von seinem Account.