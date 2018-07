Xiaomi enttäuscht mit Börsendebüt in Hongkong

Der chinesische Smartphonehersteller Xiaomi hat am Montag in Hongkong ein enttäuschendes Börsendebüt hingelegt. Die Aktie gab zu Beginn des Handels 2,9 Prozent nach. Im Verlauf erreichte das Papier ein Tief von 16,50 Hongkong-Dollar nach einem Ausgabepreis von 17 Hongkong-Dollar. Xiaomi schlug seine Aktien lediglich am unteren Ende der Preisspanne los, die bis 22 Hongkong-Dollar reichte.