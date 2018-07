Keine Frage des Alters

Leiden auch im Alter ernst nehmen

Schmerzen im späteren Lebensabschnitt werden häufig als normal angesehen. Die Betroffenen reden folglich kaum oder gar nicht darüber. Die Beschwerden müssen jedoch nicht still erduldet werden sondern lassen sich in der Regel sehr gut behandeln. Bei der Therapie sind aber bestimmte Faktoren, die mit dem Alter zusammenhängen, zu beachten. So müssen etwa aufgrund von Veränderungen des Stoffwechsels bei älteren Personen meist andere Therapiestrategien als bei den jungen eingesetzt werden. Demenzbetroffene oder geistig verwirrte Personen sind häufig nicht mehr in der Lage, zu benennen, ob, wo und wie stark sie Schmerzen haben. Angehörige können jedoch Hinweise im Verhalten, die auf Leiden schließen lassen erkennen: gequälte Laute, Unruhe, Abwehr, Appetitmangel, Blässe, Schwitzen, erhöhter Puls oder flache Atmung.