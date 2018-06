Es gibt (Ab)Hilfe!

Ein Allheilmittel gibt es leider noch immer nicht. Und man muss auch wissen, dass viele Ursachen gleichsam „hausgemacht“ sind. An erster Stelle steht hier Alkohol, zumal unter dem Einfluss der Promille in den maßgeblichen Arterien, die Blut zum Gehirn transportieren (Halsschlagadern = Carotis), Rezeptoren aktiviert werden, die ein Signal zur Erschlaffung der Atemmuskulatur weiterleiten. Das wiederum fördert die Entstehung der Geräusche. Ein anderer Auslöser ist Übergewicht. Bei Menschen mit hohem Körpermasse-Index (BMI) können Fetteinlagerungen in den verschiedenen Regionen der oberen Luftwege die Atemfunktion beträchtlich einschränken. Nur ein paar Kilos weniger, und das „Sägen“ kann durchaus wieder verschwinden!