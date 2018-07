Wer schlank werden will, braucht Sonne

Also ab ins Freie, wenn Sie abspecken wollen. Bei einem Badeurlaub sollte das ein angenehmer Nebeneffekt sein. Durch Zufall sind kanadische Diabetes-Forscher um den Zellbiologen Dr. Peter Light auf diese Wirkung von blauen und ultravioletten Anteilen des Sonnenlichts gestoßen. Denn eigentlich wollten Sie mit biotechnischen Verfahren Fettzellen darauf programmieren, unter Lichteinfall Insulin zu produzieren. Sie entdeckten an den Zellen des Unterhautfettgewebes Rezeptoren für Licht, ähnlich denen in der Netzhaut. Dadurch werden Stoffwechselprozesse angekurbelt, die Fett abbauen. Allerdings nur in geringem Ausmaß. Sonnenbäder allein reichen also nicht, um gertenschlank zu werden, zumal sich das gesundheitlich problematische Fett meist nicht unter der Haut, sondern im Bauchraum ansammelt.