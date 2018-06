911 Speedster: Auf diesen Porsche sind alle scharf

Aus Kohlefaser-Verbundwerkstoff bestehen die Kotflügel, die Fronthaube und die Abdeckung mit den beiden Hutzen hinter den Carbon-Schalensitzen, die eine Überrollschutz-Struktur verbirgt. Die Lackierung in GT-Silber und Weiß zitiert die frühen Rennwagen von Porsche - ebenso wie der mittig in der Fronthaube platzierte Tankverschluss, die Außenspiegel in klassischer „Talbot“-Form oder die Scheinwerfer: Diese deuten mit klaren und mattierten Flächen ein Kreuz an und erinnern so an die im Rennsport klassisch übliche Abklebung zum Schutz gegen Steinschlag und splitterndes Glas.