Hacker aus China stehlen geheime Raketen-Baupläne

In den USA herrscht große Angst vor Spionage aus dem Reich der Mitte - nicht nur im militärischen Bereich. So haben die USA schon mehrfach Bedenken gegen in den USA tätige chinesische Firmen wie die Mobilfunkkonzerne Huawei oder ZTE geäußert. Die US-Seite befürchtet, dass die Firmen der Führung in Peking hörig sind und sie mit Informationen oder gar Hintertüren in US-Netzwerke versorgen. ZTE wurde aus diesem Grund erst kürzlich mit harten US-Sanktionen belegt und steckt seither in einer schweren Krise.