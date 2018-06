Fit mit Stockeinsatz

Trainingseinheit für Anfänger

Nach einer theoretischen Einweisung und der Auswahl der geeigneten Stöcke geht es los. Zunächst einmal wird das richtige Gehen und die korrekte Haltung ohne, danach mit Stockeinsatz geübt. Eine Einheit dauert ca. eineinhalb Stunden mit Aufwärmen, Gymnastik und anschließendem Ausdehnen. Die Strecke am Anfang beträgt in der Regel drei bis vier Kilometer mit Unterbrechungen und Pausen für spezielle Übungen, Erklärungen und Korrekturen. Bereits nach kurzer Zeit wird die Distanz gesteigert. „Nach drei bis fünf Kurseinheiten sind die meisten dann so fit, dass sie auch ohne Trainer ihre Runden drehen können - allerdings schadet es nicht, die Bewegungsabläufe immer mal wieder überprüfen zu lassen“, so der mehrfache Weltmeister.