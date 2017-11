Lawrence: Traumatisiert von Nacktfoto-Hack

Viele der betroffenen Frauen hätten sich an sie gewandt, um eine Klage anzustreben. Das hätte ihr aber keinen Frieden gebracht, so die 27-Jährige. "Es hätte meinen nackten Körper nicht wieder zurück zu mir und Nic (ihrem früheren Freund Nicholas Hoult) gebracht. Daher war ich nicht daran interessiert, jemanden zu verklagen. Ich war an Heilung interessiert."