Tirolerin saß Betrug rund um Hotelbewertungen auf

Die 38-jährige Frau aus dem Tiroler Unterland stieß über eine Social-Media-Plattform auf ein Geschäftsmodell, bei dem man durch die Erfüllung von gestellten Aufgaben (z.B. Hotelbewertungen) Geld verdienen könne. Dabei wurde das Opfer aufgefordert, eine bestimmte Geldsumme vorab auf ein „Guthaben-Konto“ zu überweisen, um schlussendlich nach Erfüllung der Aufgabenstellung die bezahlte Geldsumme plus eine Provision zurückzuerhalten.