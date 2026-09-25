Bankomatsprenger will Haft in Heimat – darf nicht

Familiäre Gründe für heimatlichen Haftantrag

Das Urteil – es enthält auch Forderungen einer Versicherung in der Höhe von 500.000 Euro – akzeptierten Geert B. und sein Anwalt sofort. Wichtiger sei seinem Mandanten gewesen, so Royer, dass er zurück in die Heimat überstellt wird, um die Resthaft abzusitzen. Nicht ohne Grund: Während seiner Wiener U-Haft wurde B. erstmals Vater. Man ersuchte um ein rasches Verfahren, bekam vom Staat eine Garantieerklärung (auch jene liegt der „Krone“ vor), dass der Verurteilte verbindlich in die Heimat überstellt werden müsse, wenn er dies wolle.