Asbest-Alarm vor zwei Schulen in Niederösterreich

Greenpeace meldet Asbest im Umfeld zweier Schulen in Krumbach und Bad Erlach. Während bei der Privatschule Fasern am Parkplatz und auf einem Weg entdeckt worden seien, zeigen Fotos laut den Aktivisten Einschlüsse auf der Hauptstraße vor der Volksschule. Gefordert werden Sperren und eine Entsorgung.
Erst eine Privatschule in Krumbach, nun die Volksschule in Bad Erlach: Greenpeace warnt vor Asbestvorkommen in der Umgebung zweier niederösterreichischer Bildungseinrichtungen. In ganz Ostösterreich will die Umweltorganisation das krebserregende Material mittlerweile bei 22 Schulen und Kindergärten entdeckt haben.
Fasern auf Parkplatz und Verbindungsweg
Auf dem Gelände der Privatschule in Krumbach in der Buckligen Welt seien Asbestfasern am Parkplatz sowie auf dem Verbindungsweg zum Sportplatz gefunden worden. Dem Fund seien genaue Messungen vorausgegangen, erklärt Greenpeace-Aktivist Stefan Stadler.
Die Fasern sind jeweils im Asphalt eingeschlossen. Besonders bei Bauarbeiten ist daher besondere Vorsicht geboten.
Stefan Stadler, Greenpeace-Aktivist
Die Umweltorganisation habe die Direktion bereits vor zwei Wochen mit einem Brief informiert, bislang jedoch keine Antwort erhalten. Greenpeace fordert die Gesundheitsbehörden auf, die betroffenen Flächen sofort zu sperren.
Hinweis auf zweiten Standort
Ein weiterer Hinweis ging über eine eigens eingerichtete Meldestelle ein. Er betrifft die Volksschule in Bad Erlach im Bezirk Wiener Neustadt-Land. Laut Stadler zeigen die übermittelten Bilder Asbesteinschlüsse in der unmittelbar vor der Schule verlaufenden Hauptstraße.
Die Fasern seien an beiden Standorten im Asphalt eingeschlossen. Besondere Vorsicht sei daher bei Bauarbeiten geboten, wenn die Oberfläche aufgerissen wird. Greenpeace fordert, das belastete Material zu entfernen und zu entsorgen.
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