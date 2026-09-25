Asbest-Alarm vor zwei Schulen in Niederösterreich

Greenpeace meldet Asbest im Umfeld zweier Schulen in Krumbach und Bad Erlach. Während bei der Privatschule Fasern am Parkplatz und auf einem Weg entdeckt worden seien, zeigen Fotos laut den Aktivisten Einschlüsse auf der Hauptstraße vor der Volksschule. Gefordert werden Sperren und eine Entsorgung.