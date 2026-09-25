Italien spielt gegen Belgien – ab 20.45 Uhr LIVE

Erster Spieltag in der Gruppe A der UEFA Nations League: Italien trifft auf Belgien. Wir berichten ab 20.45 Uhr live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Das italienische Nationalteam startet unter dem zurückkehrenden Trainer Roberto Mancini nach der Nicht-Qualifikation für die WM 2026 einen sportlichen Neuanfang. Für seinen ersten Kader nominierte er so viele Legionäre wie noch nie zuvor – gleich zehn Akteure spielen nicht in der italienischen Liga. Vor allem die Nominierung von Mohamed Alì Zoma, der in der zweiten deutschen Bundesliga beim 1. FC Nürnberg unter Vertrag steht, sorgte für Staunen.
„Hättet WM gewinnen können“
Auch auf der anderen Trainerbank nimmt ein Debütant Platz. Mark van Bommel übernahm nach der WM das belgische Nationalteam. „Ich glaube, bei der Weltmeisterschaft hättet ihr mit etwas mehr Glück weiter kommen müssen. Ihr hättet sie sogar gewinnen können“, sprach der Neo-Trainer direkt von großen Zielen.
Wir wünschen gute Unterhaltung!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.