Italien spielt gegen Belgien – ab 20.45 Uhr LIVE

Das italienische Nationalteam startet unter dem zurückkehrenden Trainer Roberto Mancini nach der Nicht-Qualifikation für die WM 2026 einen sportlichen Neuanfang. Für seinen ersten Kader nominierte er so viele Legionäre wie noch nie zuvor – gleich zehn Akteure spielen nicht in der italienischen Liga. Vor allem die Nominierung von Mohamed Alì Zoma, der in der zweiten deutschen Bundesliga beim 1. FC Nürnberg unter Vertrag steht, sorgte für Staunen.